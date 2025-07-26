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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız treni kaçıyor: Dev transferde kritik gelişme!

Fenerbahçe'de Evann Guessand transferi zora giriyor. Fenerbahçe'nin görüşmeleri son aşamaya taşıyamadığı Evann Guessand, an itibarıyla rotayı İngiltere'ye kırdı.

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Fenerbahçe'de yıldız treni kaçıyor: Dev transferde kritik gelişme!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 22:12

'ye Jose Mourinho'nun gözdesi Evann Guessand'la ilgili kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin bonservis sebebiyle görüşmelerini durdurduğu Evann Guessand'a, 'den ciddi bir talip çıktı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ TRANSFERİ ZORDA

Fenerbahçe camiası; Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerini beklerken, Evann Guessand da ayrıca zora girdi. Halihazırda Evann Guessand için Nice tarafından istenen bonservis bedelini ödemeyen Fenerbahçe'ye, an itibarıyla rakip oldu! İngiltere ekibinin, birkaç gün içinde Evann Guessand transferi için resmi süreci bitirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yıldız treni kaçıyor: Dev transferde kritik gelişme!

FENERBAHÇE'NİN EVANN GUESSAND TRANSFERİNDE ARSENAL DETAYI

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Evann Guessand'ın İngiltere'ye gitmesi, şu an için 'e bağlı durumda. Esasen ise Topçular, yarın Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze ile kritik bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek ve yetenekli 10 numaraya imza attırmak isteyecek! Yani Arsenal Eberechi Eze ile anlaşırsa, Crystal Palace da ivedi şekilde Evann Guessand hamlesini gerçekleştirecek ve önemli bir yıldız takviyesi yapmış olacak.

Fenerbahçe'de yıldız treni kaçıyor: Dev transferde kritik gelişme!

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ ZORA GİREN EVANN GUESSAND'IN PERFORMANSI

Nice tarafından ciddi bir bonservis bedeli istenen Evann Guessand, geçen sezon kırmızı siyahlılar ile 42 maça çıkmış ve 13 gol ile 10 asistlik özel bir performans sergilemişti. Son olarak da Fransız ekibiyle 2028 yazına kadar kontratı bulunan Evann Guessand, an itibarıyla Crystal Palace transferini ciddi anlamda düşünmeye başladı.

Fenerbahçe'de yıldız treni kaçıyor: Dev transferde kritik gelişme!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE YILDIZ TRANSFERLERİ NE DURUMDA?
Takımın; Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme maçlarının yaklaştığı tarihte hala imzaların atılmamış olması, camiada ciddi tepkiye sebep olmuş durumda.
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ETİKETLER
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#Evann Guessand
#Evann Guessand
#Spor
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