Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi belli oldu! Semih Şentürk'ten dikkat çeken Jose Mourinho iddiası
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup alurken oynan futbol da taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar teknik direktör Jose Mourinho ve yönetime tepkilerini dile getirirken sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu ve yakın dönemde alt yapılardan sorumlu ismi olan Semih Şentürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Temsilcimiz kötü bir oyunla AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olurken taraftarların hedefinde ise yönetim ve dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho vardı. Jose Mourinho ile beklediği sükseyi yakalayamayan sarı-lacivertli ekip hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kulübün eski futbolcusu Semih Şentürk, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
SEMİH ŞENTÜRK'TEN MOURİNHO İDDİASI!
Skyspor'da konuşan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve eski alt yapı sorumlusu Semih Şentürk, Mourinho'nun kimseyle konuşmadığını ve takım antrenmanlarının Mourinho'nun yardımcısı tarafından yapıldığını iddia etti.
"MOURİNHO KİMSEYLE KONUŞMUYOR"
Portekizli teknik direktörün kimseyle iletişim kurmadığını söyleyen Semih Şentürk'ün açıklamaları şu şekilde:
"Geçen seneki çocuklarla iletişimim var. Bunları ara sıra Mourinho çağırıyor, 12-13 kişi taktik idmana. Son 2 gün öncesi yapılan taktik idmanı var ya... Taktik idmanda zaten normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş.
Hep karışık 11 yapıyormuş. Birincisi orada bir yanlış var. Mourinho sezon başından beri, bizim çocuklar hepsi gidiyorlar oraya... Taktik idmanda bizim takım rakip takım oluyor. Atıyorum benim geçen sene çalıştırdığım U19 takımı AZ Alkmaar oluyor ama diğer takımı hep farklı farklı 11'ler...
Bir de Mourinho'yu soruyorum mesela 'Nasıl?' diyorum. 'Kimseyle konuşmuyor" diyorlar. Yardımcısı yaptırıyormuş taktik idmanı. Nasıl başarı gelecek? Kimseyle konuşmuyormuş. Bunlar gerçek ciddi söylüyorum, kimseyle konuşmuyormuş."