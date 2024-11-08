Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi belli oldu! Semih Şentürk'ten dikkat çeken Jose Mourinho iddiası 

08 Kasım 2024 18:26 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 18:33

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup alurken oynan futbol da taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar teknik direktör Jose Mourinho ve yönetime tepkilerini dile getirirken sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu ve yakın dönemde alt yapılardan sorumlu ismi olan Semih Şentürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Jose Mourinho'nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden kulübede olmadığı gündem oldu

Jose Mourinho'nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden kulübede olmadığı gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Temsilcimiz kötü bir oyunla AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olurken taraftarların hedefinde ise yönetim ve dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho vardı. Jose Mourinho ile beklediği sükseyi yakalayamayan sarı-lacivertli ekip hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kulübün eski futbolcusu Semih Şentürk, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

SEMİH ŞENTÜRK'TEN MOURİNHO İDDİASI!

Skyspor'da konuşan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve eski alt yapı sorumlusu Semih Şentürk, Mourinho'nun kimseyle konuşmadığını ve takım antrenmanlarının Mourinho'nun yardımcısı tarafından yapıldığını iddia etti.

"MOURİNHO KİMSEYLE KONUŞMUYOR"

Portekizli teknik direktörün kimseyle iletişim kurmadığını söyleyen Semih Şentürk'ün açıklamaları şu şekilde: