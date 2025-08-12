Menü Kapat
31°
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçe'den 764 milyon TL zarar! Borsaya resmen iletildi

Fenerbahçe, Mayıs 2025 itibarıyla son bir yıllık dönemde 764 milyon TL zarar açıkladı. KAP'a gönderilen yazıda, geçen yıldan bu yıla değişen mali görünüm dikkat çekti.

12.08.2025
12.08.2025
saat ikonu 09:17

, 31 Mayıs 2025 itibarıyla sona eren mali döneme ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Ayınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Bildirime göre kulüp son 12 aylık dönemde 764 milyon 627 bin 102 TL etti. Geçen yıl aynı dönemde ise 2 milyar 149 milyon 86 bin 389 TL kar elde edildiği bildirilmişti.

VARLIKLARDA ARTIŞ

Açıklamada, 31 Mayıs 2025 itibarıyla kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin, "ilişkili taraflardan diğer alacaklar" hariç tutulduğunda, dönen varlıklarını 7 milyar 567 milyon 56 bin 185 TL aştığı belirtildi. Bu rakam, 2024 yılında 5 milyar 666 milyon 912 bin 385 TL seviyesindeydi.

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

BANKA KREDİSİ BORÇLARI DA BELLİ OLDU

"31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin zararı 764.627.102 TL (31 Mayıs 2024: 2.149.086.389 TL kar) tutarında gerçekleşmiştir. Aynı tarihte kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını "İlişkili taraflardan diğer alacaklar" hariç 7.567.056.185 TL (31 Mayıs 2024: 5.666.912.385 TL) aşmaktadır. Grup'un özkaynakları aynı dönem itibarıyla eksi 1.189.534.513 TL (31 Mayıs 2024: eksi 1.430.226.298 TL)'dir. 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Grup'un kısa vadeli banka kredilerinin tutarı 868.103.403 TL (31 Mayıs 2024: 908.784.872 TL)'dir."

#zarar
#zarar
#borç
#finansal sonuçlar
#gelir
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Varlık Satışı
#finansal tablo
#Banka Kredisi
#Kısa Vadeli Yükümlülükler
#Spor
