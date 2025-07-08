Fenerbahçe'den Ali Koç iddialarına yalanlama:

Fenerbahçe tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Sarı lacivertliler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un herhangi bir kulüp satın almadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den, Ali Koç'un Kuzey Makedonya'da kulüp satın aldığı iddialarına yalanlama geldi. Sürece dair bilgilendirme yapan Fenerbahçe, iddia edilenin aksine hiçbir girişimin söz konusu olmadığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN ALİ KOÇ'UN YENİ BİR YATIRIMI OLMADIĞINA DAİR AÇIKLAMA

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü ya da Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un Makedonya’da bir futbol kulübü satın aldığı yönünde çeşitli haber ve iddialar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; ne Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal kimliğiyle ne de Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un şahsi girişimleriyle, söz konusu ülkede herhangi bir kulüp satın alınmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."