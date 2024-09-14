Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor Eyüpspor'da!

14 Eylül 2024 01:10 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 01:17

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer süresinin bitmesine saatler kala bir ayrılık gerçekleşti. Yıldız futbolcu Emre Mor, Süper Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminin son dakikalarında Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde bir türlü göze giremeyen Emre Mor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Eflatun-sarılılar, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Öncellikle Emre Mor transferinin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Fenerbahçe Kulubü’ne ve Sayın Ali Koç’a teşekkür ediyoruz. Emre Mor çok genç yaşta A Milli Takım seviyelerini yakalamış, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giymiş önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon istediği performansı yakalayamadığını düşünüyor. Biz kendisine burada yeni bir sayfa açma fırsatı verdik. Kendisi de buraya son derece özverili, heyecanlı ve enerjisi yüksek bir şekilde geldi. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Eyüpspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Emre Mor ise "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yeni bir sayfa açtım. Eyüpspor için en iyisini yapmaya çalışacağım. Bana tekrardan kendimi kanıtlama fırsatı verdiği için Eyüpspor Kulübü’ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fenerbahçe, Eyüpspor'a kiraladığı Emre Mor'un sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.