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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Milli yıldız için Benfica ile görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milil futbolcu Orkun Kökçü için devreye girdi. Gelişmeyi duyuran Portekiz gazetesi A Bola, girişimin detaylarına da yer verdi.

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Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Milli yıldız için Benfica ile görüşmeler başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 11:35

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Manchester Unuted'dan Jadon Sanchez için girişmilerini sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı. Portekiz spor medyasının önde gelen kurumlarından A Bola'da yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Benfica'nın milli yıldızı Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezon Benfica ile Kulüpler Dünya Kupası’nda teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı tartışma sonrası takımdaki geleceği tartışmaya açılan Orkun’un ayrılmaya yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Milli yıldız için Benfica ile görüşmeler başladı

BENFICA KAPIYI 30 MILYON EURODAN AÇTI

Habere göre Portekiz ekibi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için oldukça yüksek bir bonservis geliri bekliyor. Piyasa değeri 30 milyon euro seviyesinde olan Orkun Kökçü için Benfica’nın bu seviyenin altındaki tekliflerde masaya oturmayacağı ifade edildi. Kulübün, hem oyuncunun potansiyeli hem de geçen sezonki performansı nedeniyle ciddi bir gelir hedeflediği vurgulanırken Fenerbahçe'nin somut teklifinin beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Milli yıldız için Benfica ile görüşmeler başladı

ORKUN NE DÜŞÜNÜYOR?

Öte yandan Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde ise Orkun Kökçü’nün bu transfer girişimine yaklaşımına yer verildi. Haberde Orkun'un şimdilik Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Milli yıldız için Benfica ile görüşmeler başladı
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23 GOLE DOĞRUDAN KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maça çıkan Orkun, 12 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe cephesinden ise henüz transfere ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yönetimin Orkun için temaslarını sürdürdüğü öne sürülüyor.

ETİKETLER
#orkun kökçü
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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