Fenerbahçe'den çok sert tepki! TFF ve MHK'ya çağrı: Somut adımlar atın

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Süper Lig karşılaşmasının ardından 'hakem hatalarına' ilişkin bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler açıklamada çok sert ifadeler kullanıldı.

"RIZA GÖSTERECEĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi. Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez.

"FUTBOLUN ADALET DUYGUSUNA AÇIKÇA ZARAR VERMEKTEDİR"

Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır.

Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe’nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız. Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK’dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/2028415145643311164