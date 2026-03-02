Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı!

Kategoriler
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, 3 Mart Salı günü oynanacak kritik müsabakaların hakem kadroları açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği maçlarda düdük çalacak isimler TFF tarafından duyuruldu.
Günün en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesinde Çağdaş Altay görev yapacak. Aynı saatte başlayacak bir diğer dev maçta, RAMS Başakşehir’in evinde Trabzonspor’u ağırlayacağı zorlu randevuyu ise Ozan Ergün yönetecek.
13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar
15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün