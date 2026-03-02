Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, 3 Mart Salı günü oynanacak kritik müsabakaların hakem kadroları açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği maçlarda düdük çalacak isimler TFF tarafından duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ RANDEVULARI

Günün en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesinde Çağdaş Altay görev yapacak. Aynı saatte başlayacak bir diğer dev maçta, RAMS Başakşehir’in evinde Trabzonspor’u ağırlayacağı zorlu randevuyu ise Ozan Ergün yönetecek.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEM LİSTESİ

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar



15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak



20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay



20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün