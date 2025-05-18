Fenerbahçe’den dernek ziyareti açıklaması:

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyaret hakkında çıkan "dernek baskını" iddialarını sert bir dille yalanladı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyaretin ardından bazı basın organlarında çıkan haberlerde, ziyaretin bir "baskın" gibi yansıtılması üzerine kulüp resmi bir açıklama yaptı.

MESNETSİZ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kulübün açıklamasında, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin, stadımızın karşısında yer alan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yaptığı ziyaretle ilgili ortaya atılan iddialar tamamen asılsız ve kasıtlıdır. Bu tür mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.

Fenerbahçe cephesi, yaşananların kamuoyuna çarpıtılarak aktarıldığını belirterek, yapılan ziyaretin dostane bir buluşma olduğunu vurguladı.