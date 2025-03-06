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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesine ilk yorum! "Yabancı hakem istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşmesinin ardından açıklamalar gelmeye başladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sürpriz derbiye dair değerlendirmeler yaptı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesine ilk yorum!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:55

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi. Yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Hulusi Belgü, yabancı hakem yönetiminde güzel bir maç olması dileğinde bulundu.

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"Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Önemli bir maç, zaten iki takımın oynadığı her maç önemli. Bundan sonraki tüm derbilerde yabancı hakem olmasını istiyoruz. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz. Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak. "

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TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz. Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim. Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." diyerek yabancı hakem talebine açık kapı bıraktı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KUPADAKİ DERBİ NEREDE OYNANACAK?
Tek maç şeklinde tamamlanacak olan eliminasyon süreci, Kadıköy'de gerçekleşecek.
ETİKETLER
#çeyrek final
#kura çekimi
#Galatasaray Spor Kulübü
#ziraat türkiye kupası
#kura çekilişi
#Fenerbahçe
#hulusi belgü
#Spor
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