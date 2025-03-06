Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesine ilk yorum!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi. Yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Hulusi Belgü, yabancı hakem yönetiminde güzel bir maç olması dileğinde bulundu.

HULUSİ BELGÜ'DEN FENERBAHÇE-GALATASARAY EŞLEŞMESİNE YABANCI HAKEM VURGUSU

"Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Önemli bir maç, zaten iki takımın oynadığı her maç önemli. Bundan sonraki tüm derbilerde yabancı hakem olmasını istiyoruz. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz. Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak. "

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz. Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim. Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." diyerek yabancı hakem talebine açık kapı bıraktı.