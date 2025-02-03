Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'kayrılma' iması: 'Utanmanızı beklemiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı tek golle mağlup ederek 3 puanı aldı. Puan tablosunda hemen arkasında yer alan Fenerbahçe, karşılaşmanın sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıları kulübü etiketleyerek, "KORKMAYIN! UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ." mesajını yazdı.

İşte o paylaşım:

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Rizespor maçından hemen sonra sarı-kırmızılı takım sosyal medyadan şu mesajı yayımlamıştı.

Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!

Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.

Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!

Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.

Yabancı VAR’ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!