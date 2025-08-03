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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe: Yıldız orta saha hamlesi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı geliyor. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın yıllardır transfer etmek istediği İlkay Gündoğan'ı resmen gündemine aldı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe: Yıldız orta saha hamlesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 21:46

Fenerbahçe'den sansasyonel bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçeli yöneticiler, Galatasaray'ın da görüşmelerde bulunduğu 'ı resmen transfer listesine ekledi. Esasen ise İlkay Gündoğan, an itibarıyla Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe orta sahası için de önemli bir hamle olarak görüldü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe: Yıldız orta saha hamlesi!

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE'DEN DE İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ

Galatasaray'ın yıllardır gündeminde olan ve geçtiğimiz haftalarda görüşmeler de yapılan İlkay Gündoğan, şu anda ise Fenerbahçe'nin planlamalarında yer almaya başladı! Yıldız orta saha, Fenerbahçe için Sofyan Amrabat sonrasındaki kritik isim olarak belirlendi ve mali olarak da uygun bir transfer olacağı düşünüldü. Son olarak da İlkay Gündoğan'ın; Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki tavrı sebebiyle sarı kırmızılı kulübe mesafeli olduğu bilinirken, bundan sonrası için de Fenerbahçe ihtimalinin ivedi şekilde öne çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe: Yıldız orta saha hamlesi!

FENERBAHÇE ÖNCESİNDE GALATASARAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN'A FARKLI YAKLAŞIM

İlkay Gündoğan ile transfer görüşmeleri yapan ve prensipte anlaşan Galatasaray, akabindeki süreçte ise yıldız orta sahayı bekletmiş ve imza aşamasına geçmemişti! Halihazırda bu tavırdan çok rahatsız olan İlkay Gündoğan'ın, Manchester City'den ayrılmaya hazırlandığı bu günlerde Fenerbahçe için olumlu adımlar atacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe: Yıldız orta saha hamlesi!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ İLKAY GÜNDOĞAN'IN PERFORMANSI

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer almaya başlayan İlkay Gündoğan, geçen sezon Manchester City ile 50 maça çıkmış ve 3 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca da yıldız orta saha, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oldukça etkili bir performans göstermiş ve formda bir görüntü çizmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe: Yıldız orta saha hamlesi!

Sıkça Sorulan Sorular

İLKAY GÜNDOĞAN İLE CITY ARASINDA KAÇ YILLIK SÖZLEŞME VAR?
Deneyimli orta sahanın, İngiltere deviyle 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#ilkay gündoğan
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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