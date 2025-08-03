Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe: Yıldız orta saha hamlesi!

Fenerbahçe'den sansasyonel bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçeli yöneticiler, Galatasaray'ın da görüşmelerde bulunduğu İlkay Gündoğan'ı resmen transfer listesine ekledi. Esasen ise İlkay Gündoğan, an itibarıyla Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe orta sahası için de önemli bir hamle olarak görüldü.

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE'DEN DE İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ

Galatasaray'ın yıllardır gündeminde olan ve geçtiğimiz haftalarda görüşmeler de yapılan İlkay Gündoğan, şu anda ise Fenerbahçe'nin planlamalarında yer almaya başladı! Yıldız orta saha, Fenerbahçe için Sofyan Amrabat sonrasındaki kritik isim olarak belirlendi ve mali olarak da uygun bir transfer olacağı düşünüldü. Son olarak da İlkay Gündoğan'ın; Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki tavrı sebebiyle sarı kırmızılı kulübe mesafeli olduğu bilinirken, bundan sonrası için de Fenerbahçe ihtimalinin ivedi şekilde öne çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE ÖNCESİNDE GALATASARAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN'A FARKLI YAKLAŞIM

İlkay Gündoğan ile transfer görüşmeleri yapan ve prensipte anlaşan Galatasaray, akabindeki süreçte ise yıldız orta sahayı bekletmiş ve imza aşamasına geçmemişti! Halihazırda bu tavırdan çok rahatsız olan İlkay Gündoğan'ın, Manchester City'den ayrılmaya hazırlandığı bu günlerde Fenerbahçe için olumlu adımlar atacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ İLKAY GÜNDOĞAN'IN PERFORMANSI

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer almaya başlayan İlkay Gündoğan, geçen sezon Manchester City ile 50 maça çıkmış ve 3 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca da yıldız orta saha, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oldukça etkili bir performans göstermiş ve formda bir görüntü çizmişti.