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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den imza süreci için açıklama!

Fenerbahçe'den teslim edilen imzalar için bilgilendirme geldi. Fenerbahçe Kulübü, teslim edilen 9.684 imzanın kontrol edilmesi için sicil kuruluna teslim edileceğini duyurdu.

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Fenerbahçe'den imza süreci için açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 21:08

Fenerbahçe'de imza konusu netlik kazanmaya başladı. Uzun zamandır seçim sürecini gözeten camiaya, an itibarıyla kulüp tarafından bilgilendirme yapıldı.

FENERBAHÇE'DEN İMZA AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı ve benzeri şekli ve hukuki herhangi bir kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim almıştır. Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçilecektir. Daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecektir. Saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe'den imza süreci için açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE NEDEN İMZA TOPLANDI?
Başkan Ali Koç'un erken seçime gitmesini isteyen camia, imza kampanyasını öne çıkarmıştı.
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ETİKETLER
#ali koç
#erken seçim
#Fenerbahçe
#imza süreci
#Spor
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