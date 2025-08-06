Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif! Detaylar belli oldu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle için kolları sıvadı. Hedefteki isim Benfica'nın ve A Milli Takım’ın dikkat çeken yıldızı Kerem Aktürkoğlu… Yönetim, tecrübeli futbolcunun transferi için uzun süredir yoğun bir temas trafiği yürütüyor.

KEREM DE HAZIR YÖNETİM DE

Yalnızca sarı-lacivertli kulüp değil, Kerem Aktürkoğlu da Türkiye’ye dönmeye oldukça istekli. Fenerbahçe’nin önerdiği bonuslarla birlikte sezon başına 5 milyon Euro’luk teklif milli futbolcudan onay aldı. Bu gelişme sonrası gözler tamamen kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerine çevrildi.

Yönetici Hakan Safi’nin yürüttüğü pazarlık sürecinde Fenerbahçe, 20 milyon Euro artı bonuslar içeren teklifini Benfica’ya sundu. Ancak Portekiz temsilcisi 25 milyon euro talebinde ısrarcı.

RUI COSTA SEÇİM HESABI YAPIYOR

Transferde yalnızca mali şartlar değil, kulüp içi dengeler de belirleyici rol oynuyor. Benfica Başkanı Rui Costa’nın yaklaşan seçim süreci nedeniyle temkinli davrandığı öğrenildi. Costa’nın yakın çevresine “Kerem’i satar, üstüne ön elemeleri geçemezsem bu koltukta oturamam” dediği, özellikle Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibin Fenerbahçe olma ihtimalinden çekindiği ifade ediliyor.

LAGE’DEN TEMKİNLİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, dün oynanacak Nice maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu’nun durumu hakkında açıklama yaptı. Kerem’in sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığını söyleyen Lage, transfer söylentileriyle ilgili konuşmaktan kaçındı: “Türkiye’den gelen haberlerle ilgili olarak şimdi hiçbir şey söylemeyeceğim. Kerem’in gitmesi sonrası elimizde yetenekli oyuncu kalmaz yorumlarına katılmıyorum” ifadelerini kullandı.