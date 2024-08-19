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Fenerbahçe'den Lo Celso atağı! Mourinho kadrosunda görmek istiyor

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
19 Ağustos 2024 02:29 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 02:50
Fenerbahçe&#039;den Lo Celso atağı! Mourinho kadrosunda görmek istiyor

Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Tottenham'ın gözden çıkardığı Giovani Lo Celso'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Express'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda eski öğrencisi Giovani Lo Celso'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Haberde Tottenham'ın Arjantinli orta sahayı gözden çıkardığı ve Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

Londra ekibiyle 24 resmi maça çıkan Lo Celso, buy mücadelede 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: TGRT Haber
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