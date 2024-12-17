Fenerbahçe'den olay paylaşım! Galatasaray'ı hedef aldılar: "Türk spor tarihinin en büyük yalanı..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili bir açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hedef alındığı açıklamada, Türk spor tarihinin en büyük yalanı; “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'den Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili bir açıklama yapıldı
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı; “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"