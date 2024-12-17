Fenerbahçe'den olay paylaşım! Galatasaray'ı hedef aldılar: "Türk spor tarihinin en büyük yalanı..."

17 Aralık 2024 16:10 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:48

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili bir açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hedef alındığı açıklamada, Türk spor tarihinin en büyük yalanı; “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir" ifadeleri kullanıldı.