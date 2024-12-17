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Fenerbahçe'den olay paylaşım! Galatasaray'ı hedef aldılar: "Türk spor tarihinin en büyük yalanı..."

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 16:10 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:48
Fenerbahçe&#039;den olay paylaşım! Galatasaray&#039;ı hedef aldılar: &quot;Türk spor tarihinin en büyük yalanı...&quot;

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili bir açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hedef alındığı açıklamada, Türk spor tarihinin en büyük yalanı; “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe​'den Trendyol Süper Lig​'de dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili bir açıklama yapıldı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı; “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

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Kaynak: tgrthaber.com
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