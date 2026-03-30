Fenerbahçe, Passolig sürecine dair çıkan tüm iddiaları yalanladı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından resmi açıklama yayınladı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'den 'paralar önceden alındı' iddialarına cevap! Fenerbahçe Kulübü, Passolig süreciyle ilgili çıkan tüm iddiaları reddetti. Kulüp, sosyal medya hesaplarından resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, Passolig ile yapılan anlaşma kapsamında elde edilen gelirin, biletleme süreçlerinin ilgili platform üzerinden yürütülmesine ilişkin iş birliğinin imza bedeli niteliğinde olduğu belirtildi. Açıklamada, gelecekteki sezonlara, maçlara veya hasılatlara ilişkin gelirlerin önden kullanılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN 'PARALAR ÖNCEDEN ALINDI' İDDİALARINA CEVAP!

"Passolig ile yapılan bu anlaşma kapsamında elde edilen gelir, kulübümüzün biletleme süreçlerinin ilgili platform üzerinden yürütülmesine ilişkin iş birliğinin imza bedeli niteliğinde olup; gelecekteki sezonlara, maçlara veya hasılatlara ilişkin gelirlerin önden kullanılması gibi bir durum söz konusu değildir."