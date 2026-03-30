Fenerbahçe Beko'nun son dönemdeki inişli çıkışlı performansları sonrasında, ilk fatura da kesildi. Son EuroLeague şampiyonu, genel olarak performansından memnun olmadığı Scottie Wilbekin için ayrılık sürecini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de yıldız oyun kurucuyla yollar resmen ayrıldı! Fenerbahçe Beko, genel olarak performansından memnun olmadığı Scottie Wilbekin ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurdu. Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı. Ayrılık, oyuncunun genel performansından duyulan memnuniyetsizlik üzerine gerçekleşti. Scottie Wilbekin, 2022-23 sezonunda takıma katılmıştı. Fenerbahçe, Wilbekin'e takıma yaptığı katkılar için teşekkür etti.

FENERBAHÇE'DE SCOTTIE WILBEKIN AYRILIĞI AÇIKLANDI

"Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır.

Scottie Wilbekin’e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

