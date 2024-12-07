Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferini gölgede bırakacak hamle! Robert Lewandowski yılın bombası olabilir

07 Aralık 2024 11:52 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 11:53

Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerine ulaşmak isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'i gölgede bırakacak dünyaca ünlü yıldızı transfer etmeye hazırlanıyor. Kanaryanın Robert Lewandowski ile ilgilendiği öne sürüldü.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik hamleler yapmaya hazırlanıyor. İki kulüp Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen’in transferini gölgede bırakacak bir hamleye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZIN PEŞİNDE

Kanarya'da iyi giden sürecin bozulmaması adına ocak ayında gereken bölgelere önemli takviyeler planlanıyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de transfer planlamasını ayrılacak futbolcular belirleyebilir.

Sarı lacivertlilerde birçok oyuncuya ciddi tekliflerin geldiği biliniyordu. Bu isimlerden birinin ise sezon başında kadroya katılan En-Nesyri olduğu ifade edilmişti.

Faslı golcü için Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği ve ocak ayında takımadan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti. Öte yandan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün A Spor'daki yayında 'dünyaca ünlü bir yıldız' ifadeleri kullanmıştı.

LEWANDOWSKİ İDDİASI

Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu.

Sabah'ın haberine göre Mourinho'ya teklif edilen yıldız oyuncunun Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’nin 36 yaşındaki Lewandowski için harekete geçeceği iddia edildi. En-Nesyri'nin satışından önemli bir gelir elde etme ihtimali bulunan Kanarya, Lewandowski transferi için de kaynak sağlamış olacak.