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 | Eyüp Ensar Yeşil

Fenerbahçe'den yabancı hakem isteği!

Süper Lig'de zirve hedefi olan Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan son maçlarda yabancı hakemlerin görev almasını TFF'den talep etti.

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Fenerbahçe'den yabancı hakem isteği!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 19:15

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonun geri kalan karşılaşmalarında kendi oynayacakları maçlarda yabancı hakemlerin görev alması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

İşte o açıklama:

"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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