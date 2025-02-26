Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'e Alman kancası! Bonservis rekoru kırılıyor

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek için Bayern Münih devrede. Derbide Yusuf Akçiçek'i izleyen Bayern Münih, Fenerbahçe'ye rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek ile Bayern Münih yakından ilgileniyor. Alman devinin scout ekibi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Yusuf Akçiçek'i izledi ve transfere olumlu rapor verdi.

FENERBAHÇELİ YUSUF AKÇİÇEK İÇİN BAYERN MÜNİH'TEN REKOR BONSERVİS

Derbinin stresli ortamındaki soğukkanlılığıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf, Bayern Münih'in gözlem ekibinden tam not aldı. Alman basınındaki haberlere göre transfer için planlamalara başlayan Bayern Münih'in 35 milyon Euro civarına çıkması ve Türkiye bonservis rekorunu kırması bekleniyor.