Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı: 850 bin Euro!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek için yeni bir sözleşme süreci başladı. Fenerbahçe yönetimi, Yusuf Akçiçek'in kontratında iyileştirme yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı geldi. Yusuf Akçiçek'in düşük maaşını gözeten yönetim, genç yeteneğe ciddi bir zam yapmaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK İÇİN 850 BİN EURO

Haber Global'in duyurusuna göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in 15 bin Euro olan mevcut maaşını 850 bin Euroya çıkaracak. Esasen ise sarı lacivertliler, bu hamleyle birlikte Yusuf Akçiçek'in maaşını tam 56.6 katına yükseltmiş olacak.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK'İN KONTRATI DEVAM EDİYORDU

Yusuf Akçiçek'in sözleşmesinde iyileştirmeye gitme kararı alan Fenerbahçe, halihazırda genç yetenek ile 2028 yazına kadar süren bir kontrata da sahip durumdaydı.