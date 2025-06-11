Fenerbahçeli Anderson Talisca transfere göz kırptı:

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Anderson Talisca'dan sürpriz itiraflar geldi. Fenerbahçe'ye karşı transfer sözünü tuttuğunu anlatan Anderson Talisca, yeni adresi için mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN TRANSFER KRİTİKLERİ

"Bahia’ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim. Ama Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ayrıca biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez. Altı ay önce, Al Nassr'dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır."