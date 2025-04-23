Fenerbahçeli Diego Carlos'un ailesinin deprem anları paylaşıldı

Fenerbahçeli Diego Carlos'un ailesi de İstanbul'da depreme yakalandı. 6.2 şiddetindeki depremde panik olan Carlos'un yakınları, panikle yalın ayak dışarı çıktı ve sokakta bekledi.

İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki depreme dair videolar yayılmaya devam ediyor. Fenerbahçeli Diego Carlos'un İstanbul'da yaşayan ailesi, deprem anında yalın ayak sokağa çıktı ve beklemeye başladı.

DIEGO CARLOS'UN AİLESİNDE DEPREM PANİĞİ

Vatandaşların sokak ve bahçelere akın ettiği süreçte, Diego Carlos'un eşi Naiara sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve o anları tüm takipçilerine duyurdu.