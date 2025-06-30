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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e İspanyol kancası!

Fenerbahçe'nin Hırvat eldiveni Dominik Livakovic'te sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol basınının duyurduğu habere göre Sevilla, Dominik Livakovic transferi için nabız yokluyor.

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Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e İspanyol kancası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 20:12

Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye veda ihtimali her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten Dominik Livakovic'e, an itibarıyla İspanyol Sevilla talip oldu.

FENERBAHÇELİ DOMINIK LIVAKOVIC TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'deki kariyerini sonlandırmak isteyen Dominik Livakovic, menajerler aracılığıyla Avrupa pazarına sunulmuştu! Akabinde süreçte ise Monaco gibi takımlarla da anılan Dominik Livakovic, şu an itibarıyla ise Sevilla'nın gündemine geldi ve sürpriz transfer için araştırmalar başladı.

Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e İspanyol kancası!

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC'İN PERFORMANSI

Deneyimli file bekçisi, Fenerbahçe ile bu sezon 32 maça çıktı ve kalesinde 38 gol gördü. Ayrıca Dominik Livakovic, bu süreçte tam 9 maçı da gol yemeden bitirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

DOMINIK LIVAKOVIC FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki kaleciyi Dinamo Zagreb'ten transfer etmişti.
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ETİKETLER
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#Transfer Haberleri
#Spor
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