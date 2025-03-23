Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan kırık burun paylaşımı! "Ya hep ya hiç"

Fenerbahçeli Edin Dzeko, Romanya-Bosna Hersek maçında sakatlanmıştı. Burnu kırılan Edin Dzeko'dan, sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan kırık burun paylaşımı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 16:51

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Romanya ve Bosna Hersek karşılaştı. Misafir ülke Bosna sahadan 1-0 galip ayrılırken, Edin Dzeko ise yüzüne gelen tekme darbesiyle sakatlandı.

EDIN DZEKO'DAN PAYLAŞIM

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından, "Ya hep ya hiç" yazılı bir gönderi yayınladı.

Burnu kırılan Dzeko son halini paylaştı - 3. Foto

Salı günü İstanbul'a gelecek olan Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin kulüp doktorları tarafından da kontrol edilecek. Rakibiyle girdiği mücadelede yüzüne gelen tekme darbesiyle burnu kırılan golcü, Bosna'nın yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.

Sıkça Sorulan Sorular

EDIN DZEKO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Fenerbahçe ile olan kontratı birkaç aya bitecek olan Dzeko, önümüzdeki yaz başka bir takıma transfer olabilir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'in geleceği belli oldu: Fenerbahçe Galatasaray transferi derken Florentino Perez noktayı koydu!
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Jose Mourinho'nun yıldızı olacaktı!
ETİKETLER
#bosna hersek
#edin dzeko
#edin dzeko
#Fenerbahçe
#Sakatlık
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.