Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan kırık burun paylaşımı!

Fenerbahçeli Edin Dzeko, Romanya-Bosna Hersek maçında sakatlanmıştı. Burnu kırılan Edin Dzeko'dan, sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım geldi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Romanya ve Bosna Hersek karşılaştı. Misafir ülke Bosna sahadan 1-0 galip ayrılırken, Edin Dzeko ise yüzüne gelen tekme darbesiyle sakatlandı.

EDIN DZEKO'DAN PAYLAŞIM

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından, "Ya hep ya hiç" yazılı bir gönderi yayınladı.

Salı günü İstanbul'a gelecek olan Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin kulüp doktorları tarafından da kontrol edilecek. Rakibiyle girdiği mücadelede yüzüne gelen tekme darbesiyle burnu kırılan golcü, Bosna'nın yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.