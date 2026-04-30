Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

"Futbolda Bahis Soruşturmaları" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve yaklaşık 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 3 Nisan tarihinde bahis ve şike iddiasıyla 17 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 19:00

Türkiye Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

3 NİSAN'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mert Hakan Yandaş, 9 Aralık 2025 tarihinde "Futbolda Bahis Soruşturmaları" kapsamında, bahis ve şike iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti. Yandaş, bahis ve şike iddiasıyla 17 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3 Nisan tarihinde tahliye edilmişti.

