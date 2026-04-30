Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.
Mert Hakan Yandaş, 9 Aralık 2025 tarihinde "Futbolda Bahis Soruşturmaları" kapsamında, bahis ve şike iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti. Yandaş, bahis ve şike iddiasıyla 17 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3 Nisan tarihinde tahliye edilmişti.