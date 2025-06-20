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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Milan Skriniar Avrupa deviyle görüştü: Transferde ters köşe!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sözleşme imzalamak istediği Milan Skriniar'dan sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapan Milan Skriniar, İtalya deviyle de temaslarda bulundu ama süreç istediği gibi gitmedi.

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Fenerbahçeli Milan Skriniar Avrupa deviyle görüştü: Transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 00:18

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen tezat bir karar geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı beklemeye alan Milan Skriniar, Çizme devi Inter ile görüşmelerde bulundu.

Fenerbahçeli Milan Skriniar Avrupa deviyle görüştü: Transferde ters köşe!

MILAN SKRINIAR'DAN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TRANSFERDE TERS KÖŞE

Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kiraladığı ve performansından çok memnun kaldığı Milan Skriniar, an itibarıyla tüm kozlarını oynuyor! Türkiye'deki etkileyici performansından sonra Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da transfer görüşmeleri yaptığı Skriniar, sürpriz bir kararla eski takımı Inter'e önerildi ve sözleşme görüşmelerinde bulunuldu. Halihazırda Süper Lig devlerinden 12 milyon Euro isteyen ama alamayan Milan Skriniar, Inter'in 4 milyon Euro maaş önerisiyle birlikte Fenerbahçe'den gelen 8 milyon Euro için olumlu düşünmeye başladı.

Fenerbahçeli Milan Skriniar Avrupa deviyle görüştü: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DE MILAN SKRINIAR'IN YARIM SEZONLUK PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Milan Skriniar, etkileyici bir savunma performansı göstermesinin yanı sıra 3 gol ve 2 asistlik de katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN SKRINIAR TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?
PSG ile bonservis için 10 milyon Euro civarına anlaşan Süper Lig ekipleri, oyuncunun yüksek maaş teklifi sebebiyle süreci ağırdan alıyor.
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#Fenerbahçe Transferleri
#Milan Skriniar
#Transfer Haberleri
#Spor
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