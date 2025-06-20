Fenerbahçeli Milan Skriniar Avrupa deviyle görüştü: Transferde ters köşe!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sözleşme imzalamak istediği Milan Skriniar'dan sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapan Milan Skriniar, İtalya deviyle de temaslarda bulundu ama süreç istediği gibi gitmedi.

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen tezat bir karar geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı beklemeye alan Milan Skriniar, Çizme devi Inter ile görüşmelerde bulundu.

MILAN SKRINIAR'DAN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TRANSFERDE TERS KÖŞE

Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kiraladığı ve performansından çok memnun kaldığı Milan Skriniar, an itibarıyla tüm kozlarını oynuyor! Türkiye'deki etkileyici performansından sonra Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da transfer görüşmeleri yaptığı Skriniar, sürpriz bir kararla eski takımı Inter'e önerildi ve sözleşme görüşmelerinde bulunuldu. Halihazırda Süper Lig devlerinden 12 milyon Euro isteyen ama alamayan Milan Skriniar, Inter'in 4 milyon Euro maaş önerisiyle birlikte Fenerbahçe'den gelen 8 milyon Euro için olumlu düşünmeye başladı.

FENERBAHÇE'DE MILAN SKRINIAR'IN YARIM SEZONLUK PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Milan Skriniar, etkileyici bir savunma performansı göstermesinin yanı sıra 3 gol ve 2 asistlik de katkı sağlamıştı.