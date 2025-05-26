Fenerbahçeli yıldız transfer masasına oturdu: Jose Mourinho'ya ayrılık resti!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için Bright Osayi-Samuel şaşkınlığı yaşandı. Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Jose Mourinho'ya artık oynamak istemediğini belirtti ve transfer hesaplarına girişti.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE BRIGHT OSAYI-SAMUEL AYRILIĞI

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den istediği maaş teklifini alamamasıyla birlikte menajerlik sürecini başlatmıştı. Halihazırda Fenerbahçe'den bonservissiz şekilde ayrılmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel, Jose Mourinho'ya da sezonu tamamladığını ve yeni takımı için planlamalar yapmak istediğini ifade etti. Şu an için birkaç takımla görüşmeler yapan Bright Osayi-Samuel, transfer döneminin açılmasıyla birlikte sarı lacivertli takıma veda edecek.

FENERBAHÇE VE BRIGHT OSAYI-SAMUEL MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMAMIŞTI

Bright Osayi-Samuel, sözleşmesinin sonuna gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'den yüklü miktarda bir zam istemiş ama yönetim bu artışı uygun görmemişti. Akabinde ise Fenerbahçe'ye ayrılık resti çeken Bright Osayi-Samuel, Jose Mourinho'ya da sürece dair fikrini iletti ve hedefsiz bir sezonun daha fazla uzamamasını istediğini anlattı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin önemli bir yatırıma dönüşeceğini düşünerek transfer ettiği Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli takımla toplamda 176 maça çıktı ve 7 gol ile 15 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe formasıyla genel olarak istikrarlı bir profil çizen Bright Osayi-Samuel, gelinen noktadan hareketle Türkiye'den ayrılmak için görüşmeler yapıyor ve kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.