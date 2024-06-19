Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Michy Batshuayi, Galatasaray yolunda
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Haziran 2024 15:22 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:24
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmaya çok yakın...
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve 30 Haziran itibarıyla serbest oyuncu statüsünde olacak Michy Batshuayi için Galatasaray harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın Belçikalı santrforu kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekibin Batshuayi ile ufak pürüzleri görüştüğü kaydedildi.
44 GOL 5 ASİST
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 75 resmi maça çıkan Batshuayi, bu mücadelelerde 44 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: tgrthaber.com