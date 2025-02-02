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Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Şubat 2025 12:56 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 13:03
Fenerbahçe&#039;nin efsane ismi Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak hayatını kaybetti. 86 yaşında yaşamını yitiren Altıparmak'ın ölüm haberi spor camiasını hüzne boğdu.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ogün Altıparmak 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Ogün abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

OGÜN ALTIPARMAK KİMDİR?

Futbola Karşıyaka'da başlayan 24 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Ogün Altıparmak, sarı-lacivertli forma altında birçok başarıya ulaştı. 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan eski milli futbolcu, 1970-1971 sezonunda gol kralı oldu. Altıparmak ayrıca kulübün ilk gol kralı olan ismi olarak kayıtlara geçti.

Aktif sporculuğu bıraktığı 1971 yılından itibaren siyasete atılan Ogün Altıparmak, bir dönem de kulüpte yönetici olarak görev yaptı.

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Kaynak: Tgrthaber.com

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