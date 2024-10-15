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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic taraftarları kızdırdı! Paylaşımı tepki topladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 23:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:20
Fenerbahçe&#039;nin eski futbolcusu Rade Krunic taraftarları kızdırdı! Paylaşımı tepki topladı

Sarı-lacivertli takımın sezon başında Kızılyıldız takımına gönderdiği Rade Krunic, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe​'nin sezon başında Kızılyıldıza gönderdiği Boşnak orta saha Rade Krunic​, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague​ 3. hafta maçında Kızılyıldız​'a 76-57'lik skorla mağlup olmasından sonra sosyal medya hesabında paylaşım yapan Krunic sosyal medyada taraftarların tepkisini topladı.

İşte Krunic'in sosyal medya paylaşımı:

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet15 Ekim 2024 23:24

Bir sporcunun takım arkadaşlarına ve taraftarlarına destek olmasında olmazsa olmaz şeydir ya, belki de bu yüzden böyle tepkiler aldı

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