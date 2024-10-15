Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic taraftarları kızdırdı! Paylaşımı tepki topladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 23:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:20
Sarı-lacivertli takımın sezon başında Kızılyıldız takımına gönderdiği Rade Krunic, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Kızılyıldıza gönderdiği Boşnak orta saha Rade Krunic, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague 3. hafta maçında Kızılyıldız'a 76-57'lik skorla mağlup olmasından sonra sosyal medya hesabında paylaşım yapan Krunic sosyal medyada taraftarların tepkisini topladı.
İşte Krunic'in sosyal medya paylaşımı:
Kaynak: tgrthaber.com
Bir sporcunun takım arkadaşlarına ve taraftarlarına destek olmasında olmazsa olmaz şeydir ya, belki de bu yüzden böyle tepkiler aldı