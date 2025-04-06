Fenerbahçe'nin eski yıldızı ölümden döndü! Akciğer embolisi teşhisi

Bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten son profesyonel futbol kariyerine Sao Paulo'da sürdüren Luiz Gustavo'dan üzücü bir haber geldi. Brezilya kulübü, yaşadığı göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki futbolcunun akciğer trombıembolisi geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, Gustavo'nun şimdilik hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak birkaç gün hastanede gözlem altında tutulacağı bilgisini.

KANARYA'DA 97 MAÇA ÇIKTI

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe orta sahasında görev alan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 97 maçta defansif katkısının yanı sıra 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Ancak son sezonunda taraftarın performansı nedeniyle yoğun olarak protesto ettiği tecrübeli ön libero sezon sonunda Türkiye kariyerine son vermişti.