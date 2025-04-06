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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'nin eski yıldızı ölümden döndü! Akciğer embolisi teşhisi

Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luiz Gustavo, göğsünde akciğerindeki tromboemboli nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü yıldızın son durumuna ilişkin Sao Paulo'dan açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı ölümden döndü! Akciğer embolisi teşhisi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 14:19

Bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten son profesyonel futbol kariyerine Sao Paulo'da sürdüren Luiz Gustavo'dan üzücü bir haber geldi. Brezilya kulübü, yaşadığı göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki futbolcunun akciğer trombıembolisi geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, Gustavo'nun şimdilik hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak birkaç gün hastanede gözlem altında tutulacağı bilgisini.

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KANARYA'DA 97 MAÇA ÇIKTI

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe orta sahasında görev alan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 97 maçta defansif katkısının yanı sıra 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Ancak son sezonunda taraftarın performansı nedeniyle yoğun olarak protesto ettiği tecrübeli ön libero sezon sonunda Türkiye kariyerine son vermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

AKCİĞER EMBOLİSİ NEDİR?
Akciğer embolisi; kalbin sağ kanadından çıkan ve akciğere giden pulmoner arterler denilen damarların kan pıhtısı, hava ya da yağ ile tıkanması sonucu meydana gelen ani ve akut rahatsızlıktır. Hayati risk taşıyan hastalıkların başında gelmektedir. Sıklıkla damarların bir kan pıhtısıyla tıkanması sonucu oluşmaktadır.
ETİKETLER
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#luiz gustavo
#Spor
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