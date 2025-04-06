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 | Suat Vilgen

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi üzen haber! Derbi cezalarına itiraz karara bağlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe yardımcı antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'e Galatasaray iles oynanan derbi maçtaki eylemleri nedeniyle verilen cezaların onandığını açıkladı.

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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi üzen haber! Derbi cezalarına itiraz karara bağlandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 13:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'ndan, Fenerbahçe yardımcı antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'e verilen cezalara ilişkin karar çıktı. Kurul kararına göre her iki ismin cezası onandı. TFF'nin internet sitesinden duyurulan Tahkim Kurulu kararlarına göre Foti ve Zufic'e verilen 4 maçlık men cezalarına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi. Tahkim Kurulu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

PARA CEZASI DA ÖDEYECEKLER

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Salvatore Foti’nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.

KARARLAR İSABETLİ BULUNDU

Açıklamada ayrıca, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Sandro Zufic’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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