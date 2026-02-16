Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Murat Makas

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planı! Alman devinin forveti listede

Trabzonspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon planlarını yapmaya başladı. Alman basını, Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu Serhou Guirassy için devrede olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planı! Alman devinin forveti listede
16.02.2026
16.02.2026
saat ikonu 10:25

'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdüren gelecek sezon çalışmaları başladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, sezon sonunda golcü oyuncusu Serhou Guirassy ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planı! Alman devinin forveti listede

SÖZLEŞMESİNDE 50 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

29 yaşındaki forvetin sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu, ancak bu bedelin ödenmesinin şu aşamada düşük ihtimal olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Guirassy'nin Avrupa'dan birçok kulübün radarında olduğu ifade ediliyor. Haberde, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de oyuncuyu yakından takip eden takımlar arasında yer aldığı belirtildi.

FORVET ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına bir süredir forvet arayışlarını sürdürdüğü biliniyor. Teknik heyetin, hem fizik gücü yüksek hem de bitiriciliği ön planda olan bir golcü profili üzerinde durduğu kaydediliyor.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planı! Alman devinin forveti listede

Gineli forvet bu sezon Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 32 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu 15 gol 3 asistlik katkı sağladı.

