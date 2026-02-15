Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira sürprizi! Resmen duyuruldu... 4 gün sonra Kadıköy'e geliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın takımın başına getirildiğini açıkladı. Portekizli teknik direktör, Nottingham'ın başındaki ilk maçına Kadıköy'de çıkacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'ye Vitor Pereira sürprizi! Resmen duyuruldu... 4 gün sonra Kadıköy'e geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 15:52

'nin 'ndeki rakibi , teknik direktörlük görevine 'yı getirdi. Portekizli teknik adam, ilk maçında eski takımına karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira sürprizi! Resmen duyuruldu... 4 gün sonra Kadıköy'e geliyor



İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, golsüz berabere kaldığı Wolverhampton maçı sonrası Sean Dych ile yollarını ayırdı. İngiliz takımı, Dych'ın yerine tanıdık bir ismi getirdi. Son olarak Wolverhampton'da görev yapan Vitor Pereira, kırmızı-beyazlılar ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Pereira ile 2027 yılının yaz ayına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira sürprizi! Resmen duyuruldu... 4 gün sonra Kadıköy'e geliyor

İLK MAÇI KADIKÖY'DE

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında görev yaparken, Nottingham Forest'te de ilk mücadelesine sarı-lacivertlilere karşı çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest, 19 Şubat Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak .

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Trabzonspor'a teşekkür
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#nottingham forest
#teknik direktör
#vitor pereira
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.