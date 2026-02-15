Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio’nun kaydettiği gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki takım ligde üst üste üçüncü, toplamda ise 15. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

KANARYA'DAN 2005-2006 SEZONU NOSTALJİSİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde mağlubiyet yaşamadan yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 15 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda puanını 52’ye çıkardı.

Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ligin ilk 20 haftasını yenilgisiz geçirmişti. Bu performans, kulüp tarihindeki en dikkat çekici başlangıçlardan biri olarak kayıtlara geçti.

DEPLASMAN KRALI FENERBAHÇE

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Dış sahada 28 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, konuk olduğu son dört lig maçını da kazanarak dış saha performansını pekiştirdi.

Zirve yarışında Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe, ezeli rakibiyle bu kez transfer gündeminde karşı karşıya geldi. İki kulübün aynı oyuncu üzerinde yoğunlaşması, rekabeti saha dışına da taşıdı.

HAKAN BALTA'NIN OĞLUNU RENKLERİNE KATIYOR

Son yıllarda Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi Florya ürünü gençleri kapan Fenerbahçe, Hakan Balta'nın oğlu Çağrı'yı da renklerine bağlıyor.

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, futbolu Galatasaray'da bırakan babasının izinden gitmiyor.

GALATASARAY'DAN AYRILIK KARARI ALDI

A Takım'da süre bulamayacağını düşünen Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 2008 doğumlu yıldız adayı, Galatasaray'la sözleşme imzalamadı.

SON AŞAMAYA GELDİ

