Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı

Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. 2005-2006 sezonundan beri ilk kez ligin ilk 20 haftasında yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertliler deplasmanlarda da etkili bir performans sergiliyor. Öte yandan Fenerbahçe Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı
Trendyol ’in 22. haftasında , deplasmanda ’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio’nun kaydettiği gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı

0:00 139

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki takım ligde üst üste üçüncü, toplamda ise 15. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı

KANARYA'DAN 2005-2006 SEZONU NOSTALJİSİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde mağlubiyet yaşamadan yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 15 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda puanını 52’ye çıkardı.

Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ligin ilk 20 haftasını yenilgisiz geçirmişti. Bu performans, kulüp tarihindeki en dikkat çekici başlangıçlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı

DEPLASMAN KRALI FENERBAHÇE

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Dış sahada 28 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, konuk olduğu son dört lig maçını da kazanarak dış saha performansını pekiştirdi.

Zirve yarışında ile çekişen Fenerbahçe, ezeli rakibiyle bu kez transfer gündeminde karşı karşıya geldi. İki kulübün aynı oyuncu üzerinde yoğunlaşması, rekabeti saha dışına da taşıdı.

Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı

HAKAN BALTA'NIN OĞLUNU RENKLERİNE KATIYOR

Son yıllarda Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi Florya ürünü gençleri kapan Fenerbahçe, Hakan Balta'nın oğlu Çağrı'yı da renklerine bağlıyor.

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, futbolu Galatasaray'da bırakan babasının izinden gitmiyor.

Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı

GALATASARAY'DAN AYRILIK KARARI ALDI

A Takım'da süre bulamayacağını düşünen Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 2008 doğumlu yıldız adayı, Galatasaray'la sözleşme imzalamadı.

Fenerbahçe’ye Florya’dan can suyu! Galatasaray efsanesinin oğlu ile prensipte anlaşıldı

SON AŞAMAYA GELDİ

Son yıllarda Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi Florya ürünü gençleri kapan Fenerbahçe, Mayıs ayında 18 yaşına girecek Çağrı Balta ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

