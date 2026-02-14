Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan maçın yıldızı çıkışı: Sürpriz ismi gündeme taşıdı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan maçın yıldızı çıkışı: Sürpriz ismi gündeme taşıdı!
, deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zorlu maç özelinde ismini ön plana çıkardı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan maçın yıldızı çıkışı: Sürpriz ismi gündeme taşıdı!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN MERT MÜLDÜR VURGUSU

"Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım, çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz. Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını alırsınız. O da bu anlamda bir örnek."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan maçın yıldızı çıkışı: Sürpriz ismi gündeme taşıdı!

MARCO ASENSIO'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

"Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkardık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma gerçekten çok yardımcı oluyor."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan maçın yıldızı çıkışı: Sürpriz ismi gündeme taşıdı!

ANDERSON TALISCA 'TAKIMDAŞLIK' MESAJI VERDİ

"Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardım ettim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor. Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz. Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan maçın yıldızı çıkışı: Sürpriz ismi gündeme taşıdı!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MÜCADELE KRİTİĞİ

"Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik. Talihsizlik demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel seyrettirdiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur."

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİ İPTAL OLUNCA NASIL OYNAMAYA BAŞLADI?
Süper Lig devi, Kerem Aktürkoğlu ile Anderson Talisca'yı ön bölgede değerlendiriyor.
