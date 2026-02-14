Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Fenerbahçe analizi: "3 şut attılar, 3'ü de gol oldu"

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2 galip geldi. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, zorlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Fenerbahçe analizi:
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Fenerbahçe analizi geldi. Üzücü bir sonuç aldıklarını anlatan Tekke, '3 şut attılar, 3'ü de gol oldu' dedi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN FENERBAHÇE ANALİZİ

"Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası! Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık. Devamlı söylediğim şeyler var, hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var. Oyun ve karşılığı olarak üzücü bir gece oldu."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Fenerbahçe analizi: "3 şut attılar, 3'ü de gol oldu"

TIM JABOL FOLCARELLI DE HATALARA DEĞİNDİ

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyona girmedi. 1 hata, 2 hata yaparsanız kalenizde golü görüyorsunuz. Farkı getiren, sonucu oluşturan buydu. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Daha iyi oynayan bizdik. Daha fazlasını hak ettik. Galip ayrılabilirdik ama yaptığımız küçük hatalar kötü sonuç verdi. Önümüzde çok maç var. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadele ettik ama istediğimiz gibi olmadı."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Fenerbahçe analizi: "3 şut attılar, 3'ü de gol oldu"

CHIBUIKE NWAIWU DA SKORA GÖNDERME YAPTI

"En iyimizi vermeye çalıştık ama böyle, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Mücadelemizi verdik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Kaybetmekten nefret ediyorum. O anı tekrar yaşamaya çalıştım. Yeniden kendime gelebilmek için biraz düşünmek ve o havayı sahada hissedebilmek istedim."

TRABZONSPOR PUAN TABLOSUNDA KAÇINCI SIRADA?
Karadeniz devi, üçüncü basamakta konumlanmış durumda.
