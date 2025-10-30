Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu

Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı.

SÜRPRİZ TALİP LYON

Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'un 26 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

OCAK TRANSFER DÖNEMİNDE TEMASLAR BAŞLAYACAK

Transferfeed'in haberine göre Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca'nın isteği doğrultusunda Szymanski için temaslara başlamaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

BEKLENTİ 14 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin ise oyuncu için 14 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta 2 gol ve 2 asist üreten Szymanski, sezon başında 9,7 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilmişti. Polonyalı yıldızın, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.