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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi duyuruldu!

Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin sürpriz transfer için ciddi bir teklifte bulunduğunu iddia etti.

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Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:40

Fenerbahçe'de rüzgârları esiyor. Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Inter ile masaya oturdu.

FENERBAHÇE'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ İÇİN 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon Euroluk bir teklif geldi. Milli yıldız için Inter ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu transferini 20 milyon Euroya bitirmek istediğini belirtti ve beklemeye geçti.

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi duyuruldu!

HAKAN ÇALHANOĞLU AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefonda görüşen Hakan Çalhanoğlu, Inter'den ayrılmak istediğini ve Türkiye'ye dönmeye hazırlandığını ifade etmişti. Ayrıca eski Fenerbahçe futbolcusu Serhat Akın da sürece dair konuşmuş ve 'transferin hayırlı olmasını' temenni etmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

INTER'İN HAKAN ÇALHANOĞLU KONUSUNDAKİ TAVRI HANGİ YÖNDE?
Teknik direktör Chivu; Hakan'ın kalmasını isterken, mavi siyahlı yönetim de yıldız futbolcunun yerini doldurmanın zor olacağını düşünüyor.
ETİKETLER
#hakan çalhanoğlu
#hakan çalhanoğlu
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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