Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi duyuruldu!

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu rüzgârları esiyor. Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Inter ile masaya oturdu.

FENERBAHÇE'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ İÇİN 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon Euroluk bir teklif geldi. Milli yıldız için Inter ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu transferini 20 milyon Euroya bitirmek istediğini belirtti ve beklemeye geçti.

HAKAN ÇALHANOĞLU AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefonda görüşen Hakan Çalhanoğlu, Inter'den ayrılmak istediğini ve Türkiye'ye dönmeye hazırlandığını ifade etmişti. Ayrıca eski Fenerbahçe futbolcusu Serhat Akın da sürece dair konuşmuş ve 'transferin hayırlı olmasını' temenni etmişti.