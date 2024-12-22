Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho istifa iddialarına cevap verdi

22 Aralık 2024 15:27 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 16:53

Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yurt dışına giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı, istifa iddialarına cevap verdi.

Mourinho'dan açıklama! 'İlk kez burada görüyorum'

Mourinho'dan açıklama! 'İlk kez burada görüyorum'

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla lider Galatasaray'ın bir hayli gerisine düşen Fenerbahçe'de lige verilen 2 haftalık ara nedeniyle takıma bir hafta izin verildi. Yabancı futbolcuların bir kısmı yurt dışına çıkarken, kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Mourinho da İstanbul'dan ayrıldı.

JOSE MOURINHO AMELİYAT OLACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti. Yarın operasyon geçirecek olan deneyimli hoca, İngiltere'nin başkenti Londra'da safra kesesindeki taş sebebiyle ameliyat edilecek.

"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLER ABARTILIYOR"

Sarı-lacivertli futbol takımının başında 27 Aralık Cuma günü antrenmana çıkacak deneyimli çalıştırıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: