Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho istifa iddialarına cevap verdi
Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yurt dışına giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı, istifa iddialarına cevap verdi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla lider Galatasaray'ın bir hayli gerisine düşen Fenerbahçe'de lige verilen 2 haftalık ara nedeniyle takıma bir hafta izin verildi. Yabancı futbolcuların bir kısmı yurt dışına çıkarken, kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Mourinho da İstanbul'dan ayrıldı.
JOSE MOURINHO AMELİYAT OLACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti. Yarın operasyon geçirecek olan deneyimli hoca, İngiltere'nin başkenti Londra'da safra kesesindeki taş sebebiyle ameliyat edilecek.
"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLER ABARTILIYOR"
Sarı-lacivertli futbol takımının başında 27 Aralık Cuma günü antrenmana çıkacak deneyimli çalıştırıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Endişe duyanlar için ameliyatımla ilgili haberlerin abartıldığını doğrulayabilirim. Sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatilden sonraki ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiç idman kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok."