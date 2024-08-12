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Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'e Katar'dan teklif geldi 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 17:55 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:57
Fenerbahçe&#039;nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz&#039;e Katar&#039;dan teklif geldi 

Yeni sezonda kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, yeni oyunculara yer açmak için kadroda düşünmediği oyuncuları satmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde 6 sezondur kadroda olan Serdar Aziz'e Katar'dan teklif geldi. 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadroda yeni oyunculara yer açmak için eldeki oyunculardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezonda düşünmediği stoper Serdar Aziz'le yolları ayırma kararı aldı. 

SERDAR AZİZ'E KATAR'DAN TEKLİF

Sarı-lacivertlilerde 6 sezondur forma giyen başarılı stopere Katar'dan teklif geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre oyuncunun menajeri Katar kulüpleriyle resmi temasa geçti. 

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'e Katar'dan teklif geldi  - 1. Resim

Katar Ligi yönetimi, Serdar Aziz'in ligde oynamasını onayladı ve oyuncunun temsilcisi Katar kulüpleriyle sözleşme görüşmelerine başladığı aktarıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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