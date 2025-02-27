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 | Eyüp Ensar Yeşil

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'tan Ramazan hassasiyeti! Uyarıları takdir topladı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi Rangers, taraftarlarına İstanbul deplasmanında Ramazan ayı hassasiyetine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.

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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'tan Ramazan hassasiyeti! Uyarıları takdir topladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 21:36

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Son 16 turunda karşılaşacağı Rangers'tan anlamlı hareket geldi. İskoç ekibi deplasman maçı için yaptığı açıklamada 'Ramazan' vurgusunu yaptı.

Uyarı niteliğindeki açıklamada Ramazan ayı ile ilgili hassasiyete dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

İşte Rangers'ın İstanbul deplasmanına gidecek taraftarlarına yaptığı bilgilendirme:

RANGERS’IN AVRUPA PERFORMANSI

Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İskoç ekibi, grup aşamasında Lyon’a evinde 4-1 mağlup olurken, Manchester United’a deplasmanda 2-1 kaybetti. Öte yandan, sahasında Union Saint-Gilloise’ı 2-1 yenen Rangers, Olympiakos ile Yunanistan’da oynadığı maçı ise 1-1'lik skorla tamamladı.

RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.

Rangers Kulübünden Fenerbahçe maçı için taraftarlarına Ramazan uyarısı!

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Sıkça Sorulan Sorular

Rangers hangi ülkenin takımıdır?
İskoçya
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