Fenerbahçe'nin Samsunspor kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun' hareket etti. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan'ın yanı sıra Rodrigo Becao ile Bartuğ Elmaz kafilede yer almadı.

İŞTE KADRO

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."