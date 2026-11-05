Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 deviren Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na çevrildi.

ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLARLA TAMAMLANDI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Liverpool karşılaşmasında 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Çorum FK müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.