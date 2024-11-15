Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru belli oldu! Adidas ile yeniden

15 Kasım 2024 23:20 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 23:23

Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın forma sponsorluğu konusunda eski üreticileri 'Adidas' ile yeniden anlaşma sağladı. Yeni sezon için tasarlanan formaların Ocak 2025'te tanıtılması bekleniyor. Mevcut sponsor Puma ile iş birliği ise sezon sonunda sona erecek.

Bu akşam maç var mı? 15 Kasım Cuma Uluslar Ligi karşılaşma programı

Bu akşam maç var mı? 15 Kasım Cuma Uluslar Ligi karşılaşma programı

Fenerbahçe​, eski sponsoru Adidas ile 5 yıllık yeni bir anlaşmaya imza attı. Kulüp anlaşma​ kapsamında yıllık 11 milyon Euro'dan 55 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Adidas, önceki dönemde olduğu gibi yine Fenerbahçe’nin formalarını tasarlayıp satışını gerçekleştirecek. Fenerium ise kendi üretim çalışmalarına devam edecek.

4 SEZON BOYUNCA PUMA​ İLE ANLAŞMIŞLADI!

Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda son kez formalarını giydiği Adidas ile sözleşmesini uzatmamış ve 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 sezonunda Puma formalar ile sahaya çıkmıştı.