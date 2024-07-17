Fenerbahçe'nin yeni transferi Saint-Maximin Trabzonspor taraftarı ile atıştı: Ağla iyi gelir

17 Temmuz 2024 23:51 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 23:56

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Fenerbahçe'ye transfer olan Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli ve 5 yıldızlı forma ile sahada poz verdi.

Fenerbahçe'ye olan bağlılığını ifade eden Maximin, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının eleştirilerine verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu.

X hesabından bir paylaşım yapan Maximin, "Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların ortaya çıkardığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim." dedi.

AĞLA, İYİ GELİR"

Bu paylaşımın ardından, üzerindeki beş yıldızlı Fenerbahçe formasını kastederek "Doğru olanı bu" yazan ve Fenerbahçe'nin üç yıldızlı logosunu paylaşan bir Galatasaray taraftar sayfasına cevap veren Maximin, Fenerbahçe'nin beş yıldızlı logosunu işaret ettiği pozunu yakın planda tekrar paylaştı.

Bir Trabzonspor taraftar sayfasının "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" cevabını karşılıksız bırakmayan Fransız futbolcu, "Ağla, iyi gelir" ifadelerini kullandı.