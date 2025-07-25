Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya'dan kanca! Transfer görüşmeleri başladı

Geçtiğimiz sezon ligi ikinci bitirerek hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma yeni oyuncuların gelmesiyle de kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de devam ediyor.

İTALYA'DAN BÜYÜK TEKLİF!

Fenerbahçe'nin faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, İtalyan devi Juventus'un transfer listesine girdi. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, orta saha hattını güçlendirmek için 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Amrabat, sarı-lacivertli formayla 39 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR!

Amrabat'ın Juventus'a gerçekleşmesi beklenen transferde en büyük engelin sarı lacivertli ekibin istediği yüksek bonservis olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Amrabat için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

MOURİNHO'DAN ORTA SAHA İSTEĞİ!

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla transfer hamlelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Amrabat'ın olası ayrılığı durumunda orta sahaya yeni bir takviye yapmayı planlıyor.