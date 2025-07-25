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 | Emir Yücel

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya'dan kanca! Transfer görüşmeleri başladı

Yeni sezon öncesinde yoğun bir kamp dönemi geçiren Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri devam ediyor. İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya'dan kanca! Transfer görüşmeleri başladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:50

Geçtiğimiz sezon ligi ikinci bitirerek hayal kırıklığına uğrayan , bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma yeni oyuncuların gelmesiyle de kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de hareketliliği de devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya'dan kanca! Transfer görüşmeleri başladı

İTALYA'DAN BÜYÜK TEKLİF!

Fenerbahçe'nin faslı orta saha oyuncusu , İtalyan devi 'un transfer listesine girdi. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, orta saha hattını güçlendirmek için 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya'dan kanca! Transfer görüşmeleri başladı

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Amrabat, sarı-lacivertli formayla 39 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya'dan kanca! Transfer görüşmeleri başladı

FENERBAHÇE YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR!

Amrabat'ın Juventus'a gerçekleşmesi beklenen transferde en büyük engelin sarı lacivertli ekibin istediği yüksek bonservis olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Amrabat için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya'dan kanca! Transfer görüşmeleri başladı

MOURİNHO'DAN ORTA SAHA İSTEĞİ!

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör 'nun onayıyla transfer hamlelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Amrabat'ın olası ayrılığı durumunda orta sahaya yeni bir takviye yapmayı planlıyor.

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#İtalya
#jose mourinho
#juventus
#Sofyan Amrabat
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