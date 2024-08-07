Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na astronomik teklif! Ali Koç ve Mourinho bir araya gelecek 

07 Ağustos 2024 22:50 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 22:54

Fenerbahçe'nin kadrosuna 2018 yılında katılan Ferdi Kadıoğlu, uzun bir birlikteliğin ardından takımdan ayrılacağı iddia edildi. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre bir Premier Lig ekibi, sarı-lacivertlilerin istediği 30 milyon Euro'nun üstü teklif yaptı.

FERDİ KADIOĞLU İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda göz dolduran bir performansa imza atan futbolcu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Mourinho görüşme yapacak. Ayrılık kararının bu görüşme sonrası alınacağı öne sürüldü.

ALİ KOÇ, '35-40 MİLYON' DEMİŞTİ!

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili geçtiğimiz günlerde çıkan dedikodular hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz. Mourinho ismi oyuncularda büyük bir heyecan ortaya çıkardı. Belki Mourinho'dan dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edebileceğiz." demişti.

SON SEZON PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 30 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.